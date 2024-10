Teilen

Krypto kann jeder

Für Privatanleger gibt es immer mehr Möglichkeiten, um in Bitcoin und Co. zu investieren. Welche sich wann lohnen.

Mit einem Investment in Kryptowährungen ließ sich in den vergangenen Jahren viel Geld verdienen. Die Kurse der beiden bekanntesten - und nach Marktkapitalisierung größten Digital Coins, Bitcoin und Ether – haben sich seit 2019 verfünf- beziehungsweise verzehnfacht. Eine goldene Feinunze verteuerte sich trotz Rally im selben Zeitraum nur um knapp 70 Prozent. Selbst die explosiven Zugewinne des Nasdaq100 in Höhe von 136 Prozent verblassen gegenüber den Renditen, die in den vergangenen fünf Jahren mit Bitcoin und Co. möglich gewesen wären. Kommen Anleger an diesem Markt trotz seines volatilen, spekulativen Charakters noch vorbei? Schließlich mischen auch immer mehr institutionelle Investoren und Portfoliomanager ihren Fonds Krypto-Investments bei. Inzwischen gibt es im Bereich der Digitalwährungen zudem ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten. So lassen sich Coins direkt erwerben, per ETPs auf den Kursverlauf spekulieren oder mit CFDs handeln. Wer einsteigt, muss also zunächst entscheiden, wie und wo. Und bei tausenden von verschiedenen Kryptowährungen erst einmal die vielversprechendsten Coins auswählen. Krypto-ETFs, wie es sie in den USA zu erwerben gibt, sind in Deutschland bislang nicht zugelassen. Viel hängt neben der eigenen Risikoaffinität am Ende auch davon ab, wie viel Geld Anleger letztendlich bereit sind, zu investieren.

Investmentsumme: 1.000 Euro Eine schöne Einstiegssumme für alle, die ihre ersten Schritte am Kryptomarkt machen wollen. Sie lässt sich dem sonstigen Aktienportfolio beimischen, indem man beispielsweise je 500 Euro in Bitcoin und Ether investiert. Mit Marktkapitalisierungen von 1,12 Billionen und 289 Milliarden US-Dollar sind dies die mit Abstand wertvollsten Kryptowährungen. Obwohl auch die Kurse von Bitcoin und Ether stark schwanken, sind die Verlustrisiken damit geringer als bei vielen kleineren Digitalwährungen. Auch weil der Handel liquider ist. Bei einer geringen Investmentsumme empfiehlt es sich, direkt in die Währung zu investierten, also „echte“ Anteile an Bitcoin und Ether zu erwerben – und diese einige Zeit liegen zu lassen. Damit fällt die Schwankungsanfälligkeit der Assetklasse weniger ins Gewicht und man verzockt sich nicht aus Unerfahrenheit mit hochspekulativen Hebelprodukten. Zudem spart man gegenüber dem Kauf und Verkauf von Derivaten einiges an Gebühren. Wer die Coins länger als ein Jahr hält, muss auf die Gewinne überdies keine Einkommenssteuer zahlen. Ob nun über Broker, wie Trade Republic oder Börsen wie Coinbase, die Coins lassen sich über unterschiedliche Wege recht einfach erwerben. Aber Vorsicht: vor allem bei Brokern lassen sich die gekauften Kryptowährungen nicht ins private Wallet übertragen. Das ist nicht weiter schlimm für alle, die nur auf Kurssteigerungen setzen. Wer Bitcoins aber wie eine Goldmünze tatsächlich besitzen und notfalls fernab seines Brokers damit handeln möchte, der sollte nur dort kaufen, wo es auch die Möglichkeit gibt, die Coins mindestens in ein eigenes Wallet, noch besser auf eine externe Festplatte zu laden.

Investmentsumme: 10.000 Euro Bei einer Investmentsumme von 10.000 Euro können Anleger ihr Kryptoportfolio breiter diversifizieren, denn der Kryptomarkt bietet noch viel mehr als Bitcoin und Ether. So könnte die eine Hälfte in die beiden bekannten Coins wandern, die andere in alternative Coins, wie Ripple, Tether oder Solana. So lässt sich das Portfolio in eher konservative und eher spekulative Krypto-Assets aufteilen. Ebenfalls ließe sich die eine Hälfte direkt in den Kauf von Coins investieren, die andere in Krypto-ETPs, die die Preisentwicklung der jeweiligen Kryptowährung nachbilden. Vorteil: So lässt sich nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse setzen – und es besteht die Möglichkeit, einen Sparplan anzulegen. Gerade bei den volatilen Kursverläufen von Kryptowährungen macht es Sinn, monatlich eine bestimmte Summe zu investieren, womit die starken Schwankungen ausgeglichen werden können.