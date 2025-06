Teilen

Unternehmen > Zukunft wird Realität

Foxconn und Nvidia planen den Einsatz humanoider Roboter in neuer US-Fabrik

Nvidia und Foxconn planen humanoide Roboter in einer neuen Fabrik in Houston. Das Projekt könnte ein Meilenstein für Robotik, KI-Fertigung und US-amerikanische Produktionstechnologie werden.

Erste Fertigung mit humanoiden Robotern geplant Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn (ISIN: TW0002317005) und der US-amerikanische Chiphersteller Nvidia (ISIN: US67066G1040) erwägen den Einsatz humanoider Roboter in einer neuen Produktionsstätte in Houston, Texas. Dort sollen ab dem ersten Quartal 2026 Nvidias neue GB300-KI-Server gefertigt werden. Wie Reuters berichtet, könnte dies das erste Mal sein, dass ein Nvidia-Produkt mit Unterstützung humanoider Roboter hergestellt wird. Auch für Foxconn wäre es die erste Robotikfertigungslinie dieser Art in den USA.

Vielseitige Aufgaben und unterschiedliche Robotertypen Die eingesetzten Roboter sollen laut Unternehmenspräsentationen in der Lage sein, Gegenstände zu greifen, Kabel einzuführen und Montagearbeiten durchzuführen. Noch ist unklar, wie viele Roboter konkret zum Einsatz kommen und welcher Typ zum Zug kommt. Foxconn arbeitet sowohl mit humanoiden Robotern mit Beinen als auch mit günstigeren Modellen auf autonom fahrenden Plattformen (AMR).

Neue Fabrik als idealer Standort für den Robotereinsatz Der Einsatz in Houston ergibt sich auch aus infrastrukturellen Vorteilen: Die neue US-Fabrik bietet mehr Platz als bestehende KI-Server-Standorte von Foxconn und ist damit besser geeignet für die Integration fortschrittlicher Robotiktechnologie. Foxconn kooperiert dabei nicht nur mit Nvidia, sondern testet auch Modelle des chinesischen Robotikunternehmens UBTech.

Teil eines größeren Automatisierungstrends Das Vorhaben ist Teil eines globalen Trends zur Automatisierung. Nvidia hatte im April angekündigt, gemeinsam mit Foxconn und Wistron KI-Supercomputerfabriken in Texas zu errichten. Die Produktion soll innerhalb der nächsten 12 bis 15 Monate hochgefahren werden. Der Einsatz humanoider Roboter unterstreicht Nvidias Ambitionen in diesem Bereich: Das Unternehmen liefert bereits die komplette Software- und Hardwareplattform für viele humanoide Robotiklösungen. CEO Jensen Huang sagte im März, dass der breite Einsatz in der industriellen Fertigung weniger als fünf Jahre entfernt sei.

Branchenweite Bewegung hin zu humanoider Automatisierung Auch andere Industriekonzerne wie Mercedes-Benz, BMW und Tesla testen humanoide Roboter für ihre Fertigung. China unterstützt diese Entwicklung ebenfalls mit Nachdruck. Die zunehmende Automatisierung mit humanoiden Maschinen könnte die industrielle Produktion in den kommenden Jahren fundamental verändern und die US-amerikanische Produktionstechnologie auf ein neues Niveau heben.

