Munich Re wird abgestuft. Die Aktie hat seit dem Allzeithoch über zehn Prozent verloren. Dennoch wirkt die Bewertung attraktiv. Was sagen KGV und Dividendenrendite zum aktuellen Kursniveau?

In dieser Rubrik nehmen wir börsennotierte Unternehmen unter die Lupe, mit besonderem Blick auf Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) und Dividendenrendite. Wie fair ist der aktuelle Kurs? Und lohnt sich ein Einstieg? Diesmal im Blick: Munich Re.

Analysten: goldene Ära vorbei

Die Aktien der Münchener Rück, auch bekannt als Munich Re (ISIN: DE0008430026), erhielten am Montag eine weitere kritische Analysteneinschätzung. Die Analysten von Morgan Stanley sehen die „goldene Ära“ der Rückversicherer am Ende. Der Trend der positiven Preisgestaltung und steigender Erlöse liege ihrer Einschätzung nach hinter der Branche. Obwohl die Margen nach wie vor attraktiv seien, zeichne sich eine Trendwende zum Negativen ab. Bereits vor dem Beginn der Hurrikan-Saison gebe es Schwächesignale. Die neue Einstufung lautet „Underweight“ nach bislang „Equal-weight“. Damit erwartet Morgan Stanley eine unterdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu anderen beobachteten Branchenwerten in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Abgestuft wurde die Munich Re zuletzt auch von der Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods.

Charttechnisch betrachtet hat die Munich-Re-Aktie seit dem Allzeithoch von April dieses Jahres bei 615,80 Euro um mehr als zehn Prozent korrigiert. Wie steht es damit um die Bewertung?