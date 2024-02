Burry setzt auf Amazon und Alphabet

Doch im letzten Quartal des vergangenen Jahres ist Burry mit seinem Hedgefonds Scion-Asset-Management in für ihn untypischer Deutlichkeit auf die Käuferseite gewechselt. Nach aktuellen Daten der US-Börsenaufsicht SEC, die den Stand vom 31. Dezember 2023 wiedergeben, hat Burry keine Short-Positionen mehr laufen, dafür hat er kräftig in den Techsektor investiert und Aktien von Amazon und Alphabet für 4,6 und 4,9 Millionen US-Dollar gekauft. Auch bei Oracle investierte er über fünf Millionen Dollar. Eine ähnliche Summe steckte Burry in Aktien der Citigroup und des Gesundheitsdienstleisters HCA Healthcare.