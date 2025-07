Infineon-Aktie scheitert erneut an langfristigem Widerstand

Die Aktie von Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004) hat sich seit dem Korrekturtief im April deutlich erholt. Bis zum Wochenbeginn stieg der Kurs um über 67 Prozent, bevor eine dynamische Gegenbewegung einsetzte. In der Folge zählte das Papier zu den größten Wochenverlierern im DAX. Erneut scheiterte es an der langfristigen Widerstandszone zwischen rund 37 und 40,30 Euro. In diesem Bereich befinden sich mehrere markante Verlaufshochs der vergangenen Jahre. Mit dem Rücksetzer wurden zudem wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten – sowohl die 21-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie fielen dem Abwärtsdruck zum Opfer. Damit wurden sowohl kurz- als auch mittelfristige Aufwärtstrends vorerst beendet. Sollte auch die 150-Tage- oder gar die 200-Tage-Linie unterschritten werden, droht eine weitere Korrektur.

Unternehmensseitig gab es in der vergangenen Woche keine neuen Nachrichten. Die nächsten Quartalszahlen werden am 5. August erwartet. Belastend wirkten anscheinend die jüngsten Geschäftszahlen von Wettbewerbern wie STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223) und Texas Instruments (ISIN: US8825081040). Diese mussten nach der Veröffentlichung Kursverluste hinnehmen. Die schwachen Branchensignale dürften wiederum auch die Infineon-Aktie in Mitleidenschaft gezogen haben.