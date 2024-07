Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Tops und Flops > Tops & Flops

Kalenderwoche 28 mit IONOS Group, Corning und CompuGroup Medical

Ein charttechnischer Ausbruch verhalf IONOS zu neuen Höchstständen. Deutlich nach oben ging es auch für den Glasfaserspezialisten sowie Apple-Zulieferer Corning. Bergab ging es hingegen für CompuGroup Medical.

+++ Tops +++ IONOS Group: Ausbruch auf neue Höchststände Am deutschen Aktienmarkt gehörte die IONOS-Aktie (WKN: A3E00M) in der vergangenen Woche zu den stärksten Werten und markierte neue Rekordhochs. Aus charttechnischer Sicht wurde die in der Vorwoche erreichte Widerstandszone um 27,20 Euro überwunden. Damit löste der SDAX-Wert seine Konsolidierung seit Mai trendkonform nach oben auf. Unternehmensseitig gab es keine Neuigkeiten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs bestätigte jedoch ihre Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 23,20 auf 35,50 Euro. IONOS ist auf Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprozesse für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Das Portfolio umfasst Domains und Webhosting, Website-Builder und Do-it-yourself-Lösungen sowie E-Commerce und Online-Marketing-Tools. Mehrheitsaktionäre sind United Internet (WKN: 508903) mit 63,84 % und WP XII Venture Holdings mit 21,16 %, die das Unternehmen im Februar 2023 an die Börse gebracht hatten.

IONOS

Corning: KI zieht auch hier Die Corning-Aktie (WKN: 850808) befindet sich seit dem markanten Zwischentief vom Oktober 2023 bei 25,26 US-Dollar in einem Aufwärtstrend. Dieser setzte sich in der vergangenen Woche mit einem besonders dynamischen Anstieg fort. Die Aktie gehörte zu den stärksten Werten im S&P 500. Rückenwind kam aus dem Unternehmen selbst. Der Hersteller von Glasfasern und darauf aufbauenden Technologien, zu dessen Portfolio auch Glassubstrate für Flachbildschirme und Spezialmaterialien für diverse andere Anwendungen gehören, hatte seine Prognose für das zweite Quartal angehoben. Die Zahlen für den Zeitraum April bis Juni sollen am 30. Juli veröffentlicht werden. Begründet wurde die Anhebung mit der positiven Entwicklung neuer optischer Produkte für KI-Anwendungen. Ein positiver Kurstreiber könnten zudem Presseberichte gewesen sein, wonach Apple (WKN: 865985) seine iPhone-Lieferungen im zweiten Halbjahr erhöhen möchte und deshalb mit seinen Zulieferern gesprochen haben soll. Dazu gehört auch Corning, von dem Apple das Gorilla-Glas für seine bruchsicheren Displays bezieht.

Corning

D.R. Horton: Abwärtstrend gebrochen Rückläufige Inflationsdaten in den USA führten in der vergangenen Woche zu sinkenden US-Renditen. Am Aktienmarkt sorgte dies für Kursgewinne bei zinssensitiven Werten wie Versorgern, Immobilienunternehmen und Häuslebauern. Ein Beispiel dafür ist D.R. Horton (WKN: 884312), der volumenmäßig größte Bauer von Ein- und Mehrfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten. Dort ist das Unternehmen in 33 US-Bundesstaaten tätig. Am 18. Juli legt es Quartalszahlen vor. Mit dem jüngsten Kursanstieg zeigt die Aktie eine charttechnisch interessante Konstellation. Der Abwärtstrend, der sich seit dem Allzeithoch Anfang April bei 165,75 US-Dollar gebildet hatte, wurde gebrochen.

D.R. Horton

+++ Flops +++ CompuGroup Medical: Kurssturz nach Prognosesenkung Der SDAX- und TecDAX-Wert CompuGroup Medical (WKN: A28890) steht seit geraumer Zeit unter Verkaufsdruck. Das Chartbild spricht eine deutliche Sprache. Seit dem Allzeithoch von November 2020 bei 85,40 Euro hat sich ein Abwärtstrend ausgebildet. Dieser setzte sich in der vergangenen Woche mit einem Kursrutsch von über 30 % fort. Damit fiel die Aktie auf den tiefsten Stand seit August 2013. Auslöser für die jüngste Kursschwäche waren erneut schlechte Unternehmensnachrichten. So hatten die vorgelegten vorläufigen Quartalszahlen enttäuscht. Zudem hatte CompuGroup Medical die Jahresprognose für den Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITDA) gesenkt. Gründe sind eine schwächere Nachfrage, Projektverschiebungen und höhere Kosten für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) sowie in die Gesamtplattform. Das Unternehmen entwickelt Software zur Unterstützung aller medizinischen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen.

CompuGroup Medical

Meta Platforms zusammen mit den „Glorreichen Sieben“ schwächer Auffällig am US-Aktienmarkt am Donnerstag war die Entwicklung der großkapitalisierten Technologiewerte, den „Glorreichen Sieben“. An den Handelstagen zuvor zum Teil noch mit neuen Allzeithochs, kam es zu größeren Gewinnmitnahmen. So auch bei Meta Platforms (WKN: A1JWVX) und Netflix (WKN: 552484), die damit zu den größten Wochenverlierern im NASDAQ-100 zählten. Netflix wird seine Quartalszahlen am 18. Juli veröffentlichen, Meta Platforms am 31. Juli. Die jüngste Schwäche der Technologiewerte am Donnerstag ist bemerkenswert, und ihre weitere Entwicklung sollte beobachtet werden. Denn weitere Kursverluste könnten hier zu größeren Korrekturen führen, die sich dann auch negativ auf die US-Indizes auswirken würden.

Meta Platforms

Chipotle Mexican Grill setzt Korrektur fort Die Aktie des Restaurantbetreibers Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5) gehörte in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern im S&P 500 und setzte damit die Korrektur seit dem Allzeithoch am 18. Juni bei 69,26 US-Dollar fort. Bis auf eine Personalie – der bisherige Finanzvorstand wird zum 31. März 2025 in den Ruhestand gehen – gab es keine Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Es wird am 24. Juli Quartalszahlen vorlegen. Angesichts der laufenden Berichtssaison könnte der Markt befürchten, dass die Ergebnisse und der Ausblick die anhaltenden Konjunktursorgen und die Zurückhaltung der Verbraucher widerspiegeln.