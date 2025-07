Technische Analyse: Kurs mit starkem Rebound

Am Freitag zeigte die Aktie von Volkswagen eine interessante Entwicklung mit einem signifikanten Trendwechsel im Handelsverlauf. Sie war im Vergleich zum Vortagesschlusskurs zunächst mit einem deutlicheren Verlust gestartet, drehte nach Handelsbeginn jedoch schnell die Richtung. Es kam zu einer dynamischen Erholung, wodurch der Kurs auch gegenüber dem Vortag ein kräftigeres Plus verzeichnete. Vom Tagestief liegt der Kurs bis zum Tageshoch um mehr als 7 Prozent zu, was die Stärke des Comebacks verdeutlicht. Durch den Kursanstieg am Freitag hat sich die Aktie wieder von der 200-Tage-Linie nach oben abgesetzt, die zwischenzeitlich getestet wurde. Damit sieht es nach einem erfolgreichen Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt aus, der zur Beurteilung des langfristigen Trends dienen kann. Mit Kursen über der 21-Tage- und 50-Tage-Linie liegen zudem ein kurz- und mittelfristiger Aufwärtstrend vor. Gleichzeitig könnte die Aktie nun auch die Abwärtstrendlinie nachhaltig überwunden haben, die sich aus der Verbindung der Hochpunkte von März und Mai dieses Jahres ergibt. Bei einem fortgesetzten Anstieg könnte als nächstes das Maihoch bei 105,30 Euro ein nächstes mögliches Ziel sein. Wird es überwunden, würde das Märzhoch bei 114,20 Euro als weitere potenzielle technische Anlaufstelle in den Fokus rücken.