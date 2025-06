Teilen

Märkte > Nicht ob, sondern wann.

Jamie Dimon, Chef von JPMorgan, warnt eindringlich vor Risiken für Wirtschaft und Anleihemärkte. Seine Botschaft kann so interpretiert werden: Es ist nicht die Frage ob, sondern wann der nächste Schock kommt.

Steht der US-Wirtschaft ein rauerer Herbst bevor? Jamie Dimon, Vorstandschef von JPMorgan Chase, hat beim US Financials Conference Call von Morgan Stanley am 10. Juni eindringlich vor zunehmenden Risiken gewarnt. Zwar wirken Arbeitsmarkt und Unternehmenslage weiterhin solide, doch hinter der Fassade beginnen sich erste Risse zu zeigen.

Ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt die Inflation. Sollte sie erneut an Fahrt aufnehmen oder in eine Stagflation übergehen, könnte das Finanzsystem unter Druck geraten. Langfristige Zinsen im Bereich von 5,5 bis 6 Prozent sind laut Dimon grundsätzlich tragbar. Kommen sie jedoch mit einer konjunkturellen Abschwächung zusammen, droht eine spürbare Belastung für Kreditnehmer und Investoren. Der JPMorgan-Chef verweist dabei auf eine Gemengelage aus geopolitischen Spannungen, strukturellen Defiziten und handelsseitigen Belastungen, die das Wachstum in den kommenden Monaten bremsen könnten.

Dimon schlägt erneut Alarm, diesmal beim Anleihemarkt

Dass Dimon kein Freund übermäßiger Regulierung ist, ist bekannt. Doch seine jüngste Warnung zielt auf eine andere, systemrelevante Baustelle: den US-Anleihemarkt. Bereits am 30. Mai, bei einer Veranstaltung der Reagan Foundation in Kalifornien, sagte er wörtlich: „Sie werden in Panik verfallen, wenn der Bondmarkt bricht.“ Die Aussage richtete sich direkt an anwesende Regulierer. Dimon prognostizierte eine Marktverwerfung, die früher oder später eintreten werde und dann möglicherweise unvorbereitet trifft.

Bereits der Ausverkauf am Anleihemarkt im April hatte Investoren und Behörden alarmiert. Steigende Renditen, schwache Auktionsergebnisse und das Risiko eines wachsenden Haushaltsdefizits sorgen seither für Unruhe. Zwar halfen im Mai einige solide Treasury-Auktionen, die Lage zu beruhigen, doch die strukturellen Schwächen bleiben bestehen.