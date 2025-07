Teilen

Analysen > KGV, KCV & Co. im Fokus

Adidas-Aktie mit Bewertungsvorteil? Wir prüfen, ob KGV und KCV für einen Einstieg sprechen – und ob die Bewertung im Vergleich zum US-Rivalen Nike aktuell günstiger ausfällt.

Adidas-Aktie: Kursrücksetzer als Einstiegschance?

Der gemessen am Umsatz weltweit größte Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031) hat zuletzt Geschäftsergebnisse vorgelegt, woraufhin die Aktie mit einem kräftigen Kurssprung reagierte. Beim deutschen Wettbewerber adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) steht die nächste Zahlenvorlage erst am 30. Juli an. Ob auch hier eine positive Reaktion folgen wird, bleibt abzuwarten. Was sich jedoch schon jetzt sagen lässt: Die adidas-Aktie hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine deutlich bessere Wertentwicklung gezeigt als das Papier des US-Konkurrenten.

Gleichwohl befindet sich der adidas-Kurs seit dem Mehrjahreshoch von Februar 2025 in einer Korrekturphase. Daraus ergibt sich die Frage: Handelt es sich um eine bloße Atempause und bietet sich damit vielleicht eine neue Einstiegschance? Und: Ist die Bewertung bei adidas derzeit vielleicht attraktiver als bei Nike? Eine aktuelle Einschätzung zur Bewertung der Nike-Aktie finden Sie hier: Nike im Check: Aktie nach Zahlen mit Kursimpuls – aber was macht die Bewertung?