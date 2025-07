Teilen

Wedbush erwartet neue Kurschancen für Tech-Aktien im zweiten Halbjahr 2025. Vor allem NVIDIA, Meta, Microsoft, Tesla und Palantir stehen im Fokus.

Die US-Investmentbank Wedbush Securities rechnet für die zweite Jahreshälfte 2025 mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Technologiewerten. In einer aktuellen Analyse prognostizieren die Experten ein Kursplus von mindestens zehn Prozent – getrieben durch die wachsende Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz.

2 Billionen Dollar für KI und fünf klare Favoriten

Laut Wedbush steht der Technologiesektor am Anfang eines historischen Investitionszyklus: Rund zwei Billionen US-Dollar sollen in den kommenden drei Jahren von Unternehmen und Regierungen in KI-Anwendungen, Softwarelösungen und Infrastruktur fließen. Zu den fünf Top-Picks zählen NVIDIA (ISIN: US67066G1040), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027), Microsoft (ISIN: US5949181045), Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088) und Tesla (ISIN: US88160R1014).