Hilfe, mein Kaffee ist in Gefahr

Der Kimawandel und höhere Temperaturen setzen der beliebtesten Bohne der Welt zu: Kaffee welkt und wird krank, wenn es zu warm wird. Ein Wettlauf der Wissenschaftler um hitzefeste Pflanzen hat begonnen.

Kaffee ist eine der beliebtesten Drogen der Welt. Er wird in über 70 Ländern angebaut; täglich werden mehr als zwei Milliarden Tassen getrunken. Er trägt dazu bei, den Lebensunterhalt von schätzungsweise 125 Millionen Menschen zu sichern. Indirekt unterstützt er viele weitere Menschen, darunter auch den kalifornischen Autoren dieses Textes, indem er ihm jeden Morgen eine Starthilfe gibt.

Doch die globale Erwärmung bedroht die Kaffeeversorgung der Welt. In Südamerika, Zentralafrika und Südostasien, wo der größte Teil des weltweiten Kaffees angebaut wird, steigen die Temperaturen und verschieben sich die Niederschlagsmuster. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten zwischen 35 und 75 Prozent der Kaffeeanbauflächen in Brasilien, dem größten Kaffeeproduzenten der Welt, unbrauchbar werden, wie Cássia Gabriele Dias, Agraringenieurin an der Bundesuniversität von Itajubá in Brasilien, kürzlich in Science of the Total Environment schrieb.

In einem anderen Papier aus dem Jahr 2015 kommt sie zu dem Schluss, dass bis 2050 zwischen 43 und 58 Prozent der weltweiten Kaffeeanbauflächen unbrauchbar werden, je nachdem, wie stark die Treibhausgaswerte steigen. Ein Teil dieses Verlustes wird durch die Erwärmung anderer Gebiete, die derzeit für den Kaffeeanbau zu kalt sind, ausgeglichen. Neue Plantagen könnten zum Beispiel in Südchina oder an der Nordküste des Golfs von Mexiko entstehen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie das Defizit kompensieren werden.

Das Problem ist, dass Kaffee eine wählerische Pflanze ist - und Coffea arabica, dessen Bohnen 70 Prozent der Weltproduktion ausmachen, ist besonders wählerisch. Die besten Erträge werden erzielt, wenn die Temperaturen das ganze Jahr über zwischen 18 und 23 °C liegen. Viele der Anbauregionen liegen bereits im oberen Bereich dieser Spanne. Die Pflanze ist anfällig für Krankheiten wie Kaffeerost (eine Pilzinfektion) und den Beerenkäfer, der seine Eier in die wachsenden Bohnen legt. Es ist zu erwarten, dass sich beides in einer wärmeren Welt schneller ausbreitet.

Landwirte, die Robusta (Coffea canephora), den zähen, bitteren Cousin der Arabica, anbauen, haben etwas weniger zu befürchten. Robusta bevorzugt wärmere Temperaturen. Aber Kaffeesnobs mögen den Geschmack nicht. Robusta-Bohnen erzielen einen niedrigeren Preis als Arabica-Bohnen und werden meist für Instantkaffee verwendet. Für Kaffeeliebhaber besteht die Lösung also nicht darin, auf Robusta umzusteigen, sondern Arabica zu retten.

Eine Möglichkeit besteht darin, in die Höhen zu gehen. Unter sonst gleichen Bedingungen sinken die Temperaturen pro 100 Meter über dem Meeresspiegel um etwa 0,7 °C. In Tansania beispielsweise gibt es große Flächen, die 150 bis 200 Meter über den derzeitigen Anbauflächen für Arabica liegen und sich bei steigenden Temperaturen gut für den Kaffeeanbau eignen dürften. In Äthiopien haben einige Bauern ihre Plantagen bereits bis zu 600 Meter höher gelegt.

Höhere Lagen bedeuten jedoch in der Regel steilere Hänge und flachere Böden, wodurch die Nährstoffe schneller durch den Regen ausgewaschen werden. Sie durch Kunstdünger zu ersetzen, ist teuer. Höhere Hänge sind außerdem oft mit dichten, artenreichen Wäldern bedeckt. Sie abzuholzen, um Platz für Kaffeepflanzen zu schaffen, ist möglicherweise nicht mit den Klimazusagen eines Landes vereinbar. Und die Umstellung kann nicht von heute auf morgen erfolgen. Neue Plantagen brauchen fünf Jahre oder mehr, um eine gute Ernte zu erzielen. Für viele Kleinbauern sind solche Verzögerungen keine Option.