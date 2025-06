Teilen

Analysen >

Richtungstest bei der Deutschen Telekom: Die Aktie hat zuletzt ihre 200-Tage-Linie getestet und war kurzzeitig darunter gefallen. Nun wurde diese potenzielle Unterstützung wieder zurückerobert.

In unserer Rubrik Chart‑Radar nehmen wir regelmäßig Aktien unter die Lupe, die aus technischer Sicht interessante Signale liefern. Im Fokus stehen dabei Kursverläufe, Trendlinien, Widerstände und Unterstützungen, die auf kurzfristige oder mittelfristige Bewegungen hindeuten können. Diesmal geht es um den DAX-Wert Deutsche Telekom, dessen Aktie sich charttechnisch in einer spannenden Ausgangslage befindet.

Deutsche Telekom zurück über der 200-Tage-Linie

Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) hatte Anfang Juni eine kurzzeitige Schwächephase gezeigt und damit die seit dem Mehrjahreshoch von Anfang März 2025 laufende Konsolidierung fortgesetzt. Der Kurs fiel bis auf seine 200-Tage-Linie zurück und testete diese an mehreren Handelstagen. Es kam auch zu einigen Schlusskursen darunter. Bemerkenswert ist jedoch, dass kein nachhaltiger Abwärtsdruck entstand.

In dieser Woche wurde die potenzielle Unterstützung wieder zurückerobert, und der Kurs hat sich deutlich von dieser Marke abgesetzt. Damit könnte sich die 200-Tage-Linie erneut als solide Haltezone erwiesen haben – wie schon im April, als sie eine ähnliche Rolle spielte. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich nun ein kurzfristiges Potenzial bis in den Bereich von rund 34 bis 34,50 Euro, wo die Verlaufshochs aus April, Mai und Anfang Juni liegen. Gelingt der Sprung über diese Zone, rückt das Hoch von Anfang März bei 35,91 Euro als nächstes technisches Ziel in den Fokus. Ein Ausbruch darüber würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und die Konsolidierung der vergangenen Monate abschließen.

Hinweis: Die Deutsche Telekom wurde kürzlich auch im Rahmen einer Aktienbewertung analysiert: Deutsche Telekom im Check: Aktienbewertung attraktiv – KCV überzeugt, Dividendenrendite enttäuscht.

Eine Kombination aus technischer und fundamentaler Betrachtung bietet zusätzlichen Mehrwert.