T-Aktie unter der Lupe: Wie solide ist die Bewertung nach der jüngsten Korrektur – und was sagen KCV, KGV und Dividendenrendite zum aktuellen Kursniveau?

In dieser Rubrik nehmen wir börsennotierte Unternehmen unter die Lupe – mit besonderem Blick auf die Bewertung anhand von Kennzahlen wie KGV, KCV oder Dividendenrendite. Wie fair ist der aktuelle Kurs? Und lohnt sich ein Einstieg? Heute im Fokus: Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508) hatte in der vergangenen Woche Schwäche gezeigt und gehörte damit im DAX zu den Flops der Woche . Aus charttechnischer Sicht ist sie bis auf ihre 200-Tage-Linie zurückgefallen. Daraus ergibt sich die Frage, ob diese potenzielle Unterstützung nun nachhaltig unterschritten wird. Ein signifikanter Bruch könnte weitere Abgaben nach sich ziehen. Oder hält diese Marke wie schon bei der Korrektur im April stand? Unabhängig von der Kurskonstellation gibt die jüngste Korrektur Anlass, sich die aktuelle Bewertung etwas genauer anzuschauen.

Mehr Orientierung bieten die Bewertungskennzahlen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und vor allem KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis). Das KGV liegt aktuell bei 15,8 und damit nur leicht über dem 20-Jahres-Durchschnitt von rund 15. Das KCV notiert bei 3,8 und liegt damit ebenfalls nur knapp über dem historischen Durchschnitt von 3,6. Bemerkenswert ist das insgesamt niedrige Niveau dieser Kennzahl. Daraus ergibt sich eine potenziell attraktive Rendite, wenn man die Cashflows ins Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung setzt. Damit ist die Deutsche Telekom ein Kandidat für eine vertiefende Analyse aus Value-Perspektive. Zu berücksichtigen ist dabei die große Bedeutung der US-Mobilfunktochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040), an der die Deutsche Telekom rund 58,7 Prozent hält und die eine zentrale Rolle für den Konzern spielt. Eine Einschätzung zur Aktienbewertung der Tochter gibt es hier.

Global vernetzt, digital führend

Mit rund 261 Millionen Mobilfunkkunden, 25 Millionen Festnetzanschlüssen und 22 Millionen Breitbandkunden gehört die Deutsche Telekom zu den größten integrierten Telekommunikationsanbietern weltweit. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden Euro und beschäftigt rund 200.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern, mit besonderer Stärke in Europa und den USA. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die US-Tochter T-Mobile, einer der größten Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten, die maßgeblich zum Wachstum beiträgt.

Die Deutsche Telekom bietet Privatkunden Festnetz, Mobilfunk, Internet und IP-TV aus einer Hand. Für Geschäftskunden liefert sie umfassende Lösungen in den Bereichen Konnektivität, Cloud-Dienste, IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Als Marktführer in Deutschland begleitet sie Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung, etwa mit IoT-Anwendungen, Cybersecurity-Services und IT-Lösungen für den Mittelstand. Die Großkundensparte T-Systems zählt zu den führenden internationalen Anbietern für IT- und Digitalisierungslösungen und betreut Kunden aus Industrie, Gesundheitswesen, Finanzsektor, Handel und öffentlicher Verwaltung.

Mit Investitionen von rund 16 Milliarden Euro im Jahr 2024, davon 5,8 Milliarden Euro in Deutschland, treibt die Deutsche Telekom den Ausbau ihrer Netze voran. Ziel ist es, die Telekommunikationsinfrastruktur kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den steigenden Bedarf an schnellen, leistungsfähigen und sicheren Verbindungen zu decken und eine zuverlässige digitale Anbindung für Gesellschaft und Wirtschaft zu gewährleisten.